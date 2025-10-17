Zaia e Stefani la sfida a FdInel Veneto a centrodestra

Il Palageox gremito racconta la nuova geografia del potere veneto: un centrodestra che si misura con se stesso più che con gli avversari. Il centrosinistra, con Andrea Manildo candidato di bandiera, resta lontano nei sondaggi. La partita vera è interna alla coalizione di governo, tra la Lega di Luca Zaia e Fratelli d’Italia di Giorgia . L'Identità. 🔗 Leggi su Lidentita.it © Lidentita.it - Zaia e Stefani, la sfida a FdInel Veneto a centrodestra

Zaia passa il testimone al trentaduenne Alberto Stefani, l'aspirante governatore più giovane d'Italia. La nota di Sacchi. - (@PaolaSacchi3) Su http://Startmag.it - X Vai su X

Il13. . ELEZIONI REGIONALI VENETO. VIA ALLA CORSA DI STEFANI, MA L’OVAZIONE E’ PER ZAIA. - facebook.com Vai su Facebook

Veneto al voto: Stefani e Manildo, sfida tra due sindaci per il dopo-Zaia - Un esperto avvocato, padre di famiglia, già sindaco della sua Treviso e un giovane padovano, anche lui sindaco della sua Borgoricco, ma anche parlamentare e vicesegretario nazionale del suo partito. Da difesapopolo.it

Luca Zaia lancia Alberto Stefani: «Io, capolista in tutto il Veneto». Salvini: «È stata una fatica, adesso umilmente puntiamo ad essere il primo partito» - E a quelli che mi mettono i veti e dicevano "dopo Zaia solo Zaia", io dico: "dopo Zaia scrivi Zaia"». ilgazzettino.it scrive

Perché il rapporto fra Lega e Zaia non si slega - Zaia passa il testimone per la candidatura al trentaduenne Alberto Stefani, l'aspirante governatore più giovane d'Italia. Si legge su startmag.it