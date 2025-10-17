Zaia e la grande angheria | Mi vogliono fare scomparire Obiettivo del Doge | superare FdI di Meloni

Ilfoglio.it | 17 ott 2025 | 🔊 Ascolta la notizia

Roma. Salvini non riesce più a guardarlo in faccia, ma Meloni lo sottovaluta. Sottovaluta la Lega che sta nascendo a est della Lega, sottovaluta lo Zaia “cave canem”. A Padova, ad apertura della ca. Contenuto a pagamento - Accedi al sito per abbonarti. 🔗 Leggi su Ilfoglio.it

zaia e la grande angheria mi vogliono fare scomparire obiettivo del doge superare fdi di meloni

© Ilfoglio.it - Zaia e la "grande angheria": “Mi vogliono fare scomparire”. Obiettivo del Doge: superare FdI di Meloni

Dai un’occhiata anche a questi contenuti

Zaia diventa il nuovo problema di Meloni: "Sarò capolista in tutte le province alle elezioni regionali" - Il governatore uscente del Veneto ha mal digerito lo stop degli alleati alla presentazione di una lista col suo nome. today.it scrive

Beatrice Venezi direttrice musicale della Fenice. Zaia: "Grande soddisfazione" - Beatrice Venezi è il nuovo direttore musicale del Teatro La Fenice di Venezia. Scrive ilgiornale.it

Cerca Video su questo argomento: Zaia Grande Angheria Vogliono