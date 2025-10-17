Zagabria vibrante pausa d’autunno

Piccoli impulsi per ripartire alla scoperta del cuore della capitale croata.. Zagabria, città “ interrotta”, come sospesa in una lunga pausa. Una parentesi aperta che non sembra trovare chiusura, proprio come la durata di certi cantieri. Da quando, nel primo giorno di primavera del 2020, un importante sisma sconvolse la capitale croata, ovunque giri ci sono ponteggi, impalcature, lavori di ristrutturazione in corso; molti musei sono chiusi e i monumenti avvolti in armature metalliche di sostegno e protezione. Si potrebbe temporaneamente ribattezzarla “ Za.gabbia ”. La sua storia ci racconta di una città sfregiata dalla guerra e scossa dai sussulti della terra, ma quando si attraversano i suoi viali, si passeggia tra le sue stradine, si scopre una colorata, quanto inaspettata, energia vitale. 🔗 Leggi su Puntomagazine.it