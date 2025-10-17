A grandi passi si avvicina il momento dell’esordio in campionato per la Yuasa Battery Grottazzolina, in programma lunedì sera all’Eurosuole di Civitanova Marche. Presentate ufficialmente le maglie della nuova stagione a partner ed autorità nella splendida cornice di Palazzo Vinci a Fermo la squadra di coach Massimiliano Ortenzi sta finalmente allenandosi in pratica a ranghi completi da qualche giorno, proprio per preparare nel migliore dei modi il debutto. Si tratta di andare a trovare i giusti equilibri e far collimare anche gli stati di forma tra la parte della squadra che si sta allenando insieme da molte settimane insieme agli ultimi arrivati dai vari impegni con le nazionali. 🔗 Leggi su Ilrestodelcarlino.it

© Ilrestodelcarlino.it - Yuasa Battery, scattato il conto alla rovescia