Yildiz nessuno come lui in questa sosta nazionali! La statistica che fa volare il talento della Juve | e verso il Como… I dettagli
Yildiz, nessuno come lui in questa sosta nazionali: tutti i dettagli sulle reti segnate in vista della ripresa. La sosta per le nazionali si è trasformata in un palcoscenico a tinte bianconere. I riflettori, come riporta La Gazzetta dello Sport, si sono accesi sui tanti giocatori di Serie A che hanno brillato con le rispettive selezioni, ma il re indiscusso dei bomber è stato il gioiello della Juventus, Kenan Yildiz. Il fantasista turco ha letteralmente trascinato la sua nazionale con tre gol in due partite, confermando il suo straordinario momento di forma. Ha prima firmato una doppietta da urlo nella vittoria contro la Bulgaria, per poi ripetersi con un delizioso pallonetto nel match successivo contro la Georgia. 🔗 Leggi su Juventusnews24.com
