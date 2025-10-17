Yamal niente più magliette firmate | farà autografi solo a pagamento
Per ottenere un autografo da Lamine Yamal, ora dovrai pagare. Secondo Mundo Deportivo, l’attaccante spagnolo non firma più autografi dopo l’allenamento e sta addirittura per accettare l’offerta di un sito specializzato nella vendita di merchandise di celebrità”. Concretamente, l’azienda avrebbe proposto al doppio vincitore del Trofeo Kopa di commercializzare i suoi abiti firmati (scarpe, maglie e altri prodotti derivati) e gli avrebbe quindi intimato di non firmare autografi con i tifosi che si sarebbero presentati spontaneamente a lui. Una pratica non comune tra i calciatori, ma usuale negli Stati Uniti, soprattutto tra le stelle Nba. 🔗 Leggi su Ilnapolista.it
