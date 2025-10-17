Yamal fra follie gossip e fake news | basta autografi ha venduto la firma

Gazzetta.it | 17 ott 2025 | 🔊 Ascolta la notizia

La storia con rapper Nicky (lei 25 anni, lui 18), la madre che si fa pagare 800 euro per una cena, la cifra folle offerta dall'Al Hilal. E ora anche le tensioni tra Barcellona e Spagna sulla sua gestione. Flick: "A me basta che si alleni bene". 🔗 Leggi su Gazzetta.it

