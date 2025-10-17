X Factor 2025 entra nel caldo della gara con le Last Call, meccanismo perfido che lo switch delle sedie pare il ballo della scopa di una volta: i talenti vengono fatti sedere (se il giudice approva e, almeno all’inizio, approva quasi sempre) per poi venir fatti alzare e accompagnati all’uscita quando arriva un talento giudicato migliore o più meritevole di stare in squadra. Quest’anno, in pratica, si by-passano gli Home Visit, e dalle Last Call, dove le scelte per squadra sono solo tre, si passa direttamente ai Live. E se Jake La Furia, con Delia Buglisi, il suo X Pass dei Bootcamp, siciliana dal talento evidente e travolgente, una vera fuoriclasse, e Francesco Gabbani che ha fatto strike con Piercesare Fagioli, candidato sicuro alla finale, si assicurano due tris di tutto rispetto, è Achille Lauro a scatenare la polemica sui social e tra i colleghi con alcune scene inaspettate e giudicate unanimemente scriteriate, in particolare lo switch tra i Plastic Haze e i Copper Jitters. 🔗 Leggi su Dilei.it

© Dilei.it - XF, “Pigliati sti fischi, Dylan Dog”: Jake, la (sua) Furia contro Lauro