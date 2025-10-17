X Factor scelti i 12 concorrenti che andranno ai Live | le squadre

Periodicodaily.com | 17 ott 2025 | 🔊 Ascolta la notizia

(Adnkronos) – Scelti i 12 concorrenti di X Factor 2025. Dopo settimane di audizioni e scelte difficili, ieri è andata in onda la puntata delle Last Call. L'ultima occasione di conquistare un posto nei live: i quattro giudici Achille Lauro, Francesco Gabbani, Jake La Furia e Paola Iezzi hanno scelto tre artisti per ciascuno, impegnati . 🔗 Leggi su Periodicodaily.com

