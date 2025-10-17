X Factor 2025 | record di ascolti per le Last Call e ufficiale il cast dei Live Show su Sky e NOW

Le Last Call hanno chiuso la fase di selezioni di X Factor 2025 e formato il cast ufficiale di questa edizione, impegnato da giovedì prossimo, 23 ottobre, nei Live Show, in diretta su Sky e in streaming su NOW. Per le scelte definitive e inappellabili dei 12 artisti in gara nello show Sky Original prodotto da Fremantle ascolti record: ieri, su Sky Uno+1 e on demand, Total Audience media di 849mil. 🔗 Leggi su Digital-news.it

