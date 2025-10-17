X Factor 2025 | PierC fa cantare e piangere tutti con Zarrillo anche Francesco Gabbani

Alle Last Call di X Factor 2025 PierC – nome d’arte di Piercesare Fagioli – conquista un posto ai Live Show con Cinque giorni di Michele Zarrillo. E con la sua toccante esibizione al piano fa cantare e piangere tutta l’Allianz Cloud di Milano, compresi gli altri concorrenti, il pubblico, i giudici. A partire dal suo, Francesco Gabbani, visibilmente commosso. Dopo le Last Call (in onda ieri su Sky e in streaming su NOW, sempre disponibile on demand – premiate da un record di ascolti: miglior risultato per un episodio di selezioni da X Factor 2020) al via dalla prossima puntata di giovedì 23 i Live Show. 🔗 Leggi su Amica.it

