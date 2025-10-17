X Factor 2025 PierC emoziona pubblico e giudici con ' Cinque giorni' di Zarrillo

PierC interpreta “Cinque giorni” di Michele Zarrillo nelle Last Call di X Factor 2025. Piercesare Fagioli grazie a questo pezzo senza tempo conquista un posto ai Live Show, al via giovedì 23 su Sky e NOW. La sua esibizione, delicata e toccante al pianoforte, si trasforma in poche note in un gigantesco karaoke d’eccezione: cantano (e piangono) tutti, gli altri concorrenti, il pubblico, i giudici. Per l’artista 25enne di Milano l’ovazione è d’obbligo e un posto tra i 12 concorrenti ufficiali anche, nella squadra del giudice Francesco Gabbani. X Factor 2025 è tutti giovedì alle 21.15 su Sky e in streaming su NOW, sempre disponibile on demand, Live Show al via da giovedì 23. 🔗 Leggi su Lapresse.it © Lapresse.it - X Factor 2025, PierC emoziona pubblico e giudici con 'Cinque giorni' di Zarrillo

