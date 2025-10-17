X Factor 2025 PierC e eroCaddeo nelle squadre di Gabbani e Achille Lauro | il loro legame con Torino

Ci saranno due concorrenti che hanno un forte legame con Torino ai live di X Factor 2025, in programma da giovedì 23 ottobre. Ognuno dei quattro giudici, Jake La Furia, Paola Iezzi, Francesco Gabbani e Achille Lauro, ha selezionato, dopo le fasi di audizioni, Bootcamp e Last Call, i tre artisti. 🔗 Leggi su Torinotoday.it

