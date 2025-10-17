X Factor 2025 | per Mayu che canta Pink arriva lo switch di Paola Iezzi
X Factor 2025, Mayu, nome d’arte Mayu Lucisano, ha convinto con una cover What About us di Pink la sua giudice Paola Iezzi. La concorrente, con la sua delicatezza ed eleganza, ha sostituito MilleAlice e si è conquistata un posto tra i protagonisti delle quattro squadre che andranno ai Live Show, in onda dal prossimo giovedì 23 ottobre. GUARDA LE FOTO X Factor 2025: età, vita e curiosità dei 12 concorrenti ai Live Show. X Factor 2025: dove vedere le puntate (anche in chiaro). X Factor 2025 va in onda ogni giovedì alle 21.15 su Sky Uno e in streaming su Now, è sempre disponibile on demand e visibile su Sky Go. 🔗 Leggi su Amica.it
