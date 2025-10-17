X Factor 2025 Last Call concluse | da giovedì 23 la diretta in tv e streaming – Tutte le foto degli artisti in gara
Le Last Call hanno chiuso la fase di selezioni di X Factor 2025 e formato il cast ufficiale di questa edizione, impegnato da giovedì prossimo, 23 ottobre, nei Live Show, in diretta su Sky e in streaming su NOW. Per le scelte definitive e inappellabili dei 12 artisti in gara nello show Sky Original prodotto da Fremantle ascolti record: ieri, su Sky Uno+1 e on demand, Total Audience media di 849mila spettatori con il 3,9% di share tv e quasi 1 milione e 262 mila contatti unici, per una crescita del 15% rispetto alla scorsa settimana e del 6% rispetto all’omologo episodio del 2024. Grazie a questi numeri, l’episodio di ieri è stato il più visto, tra le selezioni, nelle ultime cinque edizioni – per trovare dati più alti bisogna tornare al 2020 – nonché ovviamente il primato stagionale fin qui. 🔗 Leggi su Lapresse.it
