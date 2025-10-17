X Factor 2025 Last Call concluse | da giovedì 23 la diretta in tv e streaming – Tutte le foto degli artisti in gara

Lapresse.it | 17 ott 2025 | 🔊 Ascolta la notizia

Le  Last Call  hanno chiuso la fase di selezioni di  X Factor 2025  e formato il cast ufficiale di questa edizione,  impegnato da giovedì prossimo, 23 ottobre, nei Live Show, in diretta su Sky e in streaming su NOW. Per le scelte definitive e inappellabili dei 12 artisti in gara nello show Sky Original prodotto da Fremantle  ascolti record: ieri, su Sky Uno+1 e on demand,  Total Audience media di 849mila spettatori  con il  3,9%  di share tv e quasi 1 milione e 262 mila contatti unici, per una crescita del 15% rispetto alla scorsa settimana e del 6% rispetto all’omologo episodio del 2024. Grazie a questi numeri,  l’episodio di ieri è stato il più visto, tra le selezioni, nelle ultime cinque edizioni  – per trovare dati più alti bisogna tornare al 2020 – nonché ovviamente il  primato stagionale  fin qui. 🔗 Leggi su Lapresse.it

