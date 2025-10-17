X Factor 2025 | ecco i 12 concorrenti per il Live Almeno tre corrono per la vittoria finale | ecco chi sono

Ieri sera, 16 ottobre, dopo le Last Call e lo switch delle sedie, dove un cantante poteva prendere il posto di chi era seduto e convinto di aver passato il turno, X Factor 2025 ha incoronato i 12 concorrenti, pronti per la fase Live al via su Sky e Now dal 23 ottobre in diretta, sempre dal teatro RePower di Milano. Alla conduzione ci sarà sempre Giorgia, questa settimana al primo posto nella classifica Radio Earone con il singolo “Golpe”, e la giuria formata da Achille Lauro, Chiara Iezzi, Jake La Furia e la new entry Francesco Gabbani che non ha disatteso le aspettative mostrandosi preparato e con una giusta dose di ironia. 🔗 Leggi su Ilfattoquotidiano.it

