X Factor 2025 cosa è successo alle Last Call e chi sono i concorrenti ufficiali
Giovedì 16 ottobre X Factor 2025 ha ufficialmente decretato i 12 concorrenti che prendono parte ai Live. Una puntata intensa, che ha acceso le Last Call in un turbinio di emozioni: tanti concorrenti, solo tre posti per ogni squadra e giudici chiamati a fare scelte decisive per il loro percorso verso la vittoria. Ecco com’è andata. “X Factor 2025”, i giudici alla prova delle Last Call. Se Audition e Bootcamp avevano già messo alla prova l’emotività e il potere decisionale dei giudici, le Last Call del 16 ottobre hanno giocato la carta definitiva. Achille Lauro, Paola Iezzi, Jake La Fura e Francesco Gabbani sono infatti stati chiamati a formare le loro squadre ufficiali. 🔗 Leggi su Dilei.it
