X Factor 2025 | ascolti record per le Last Call e scelti i 12 concorrenti Dal 23 ottobre iniziano i Live

Ascolti record per le Last Call di X Factor 2025: 849mila spettatori medi per una share attorno al 4%, +6% sull’omologo episodio 2024 e miglior risultato per una puntata di selezioni dal 2020. Nei sette giorni, la seconda parte dei Bootcamp triplica il dato del giovedì, con oltre 2,4 milioni di spettatori. In parallelo volano i social: puntata più commentata della giornata. Ora la gara entra nel vivo: Live Show al via giovedì 23 ottobre su Sky e NOW, conduce Giorgia. X Factor 2025 è tutti giovedì alle 21.15 su Sky e in streaming su NOW, sempre disponibile on demand, Live Show al via da giovedì 23 – Immagini concesse da Sky ( https:xfactor. 🔗 Leggi su Atomheartmagazine.com © Atomheartmagazine.com - X Factor 2025: ascolti record per le Last Call e scelti i 12 concorrenti. Dal 23 ottobre iniziano i Live

Scopri altri approfondimenti

#ascolti molto bene x factor su tv8, tra i talk prevale Floris - X Vai su X

Alessandro Tomasi - “Portami a ballare" di Luca Barbarossa - Bootcamp X Factor 2025 - facebook.com Vai su Facebook

X Factor 2025: Achille Lauro promuove eroCaddeo che va ai Live grazie a “Per due che come noi” di Brunori Sas - eroCaddeo conquista un posto ai Live Show di X Factor 2025 nella squadra di Lauro, mentre anche gli altri giudici compongono i loro team ... Riporta amica.it

X Factor 2025: record di ascolti per le Last Call e ufficiale il cast dei Live Show su Sky e NOW - Le Last Call hanno chiuso la fase di selezioni di X Factor 2025 e formato il cast ufficiale di quest... Riporta digital-news.it

X Factor 2025, Bootcamp chiusi con ascolti record: ora si entra nel vivo con le Last Call - Leggi su Sky TG24 l'articolo X Factor 2025, Bootcamp chiusi con ascolti record: ora si entra nel vivo con le Last Call ... Scrive tg24.sky.it