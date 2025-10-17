X Factor 2025 Achille Lauro promuove eroCaddeo e la sua struggente ' Per due che come noi'

eroCaddeo, nome d’arte di Damiano Caddeo, è un 27enne originario di Cagliari che vive a Torino. Arriva alle Last Call di X Factor 2025 con una forte responsabilità: il suo giudice Achille Lauro è andato a guardare i suoi profili social e ha scoperto che «scrivi canzoni bellissime». Deve mantenere alto il livello, e lo fa: porta sul palco l’elegantissima “Per due che come noi” di Brunori Sas e la esegue perfettamente, tanto da guadagnarsi un posto ai Live Show. Ritroveremo eroCaddeo giovedì 23, su Sky e NOW, per il primo appuntamento con le puntate in diretta di #XF2025. X Factor 2025 è tutti giovedì alle 21. 🔗 Leggi su Lapresse.it

