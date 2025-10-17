X Factor 2025 Achille Lauro promuove eroCaddeo e la sua struggente ' Per due che come noi'
eroCaddeo, nome d’arte di Damiano Caddeo, è un 27enne originario di Cagliari che vive a Torino. Arriva alle Last Call di X Factor 2025 con una forte responsabilità: il suo giudice Achille Lauro è andato a guardare i suoi profili social e ha scoperto che «scrivi canzoni bellissime». Deve mantenere alto il livello, e lo fa: porta sul palco l’elegantissima “Per due che come noi” di Brunori Sas e la esegue perfettamente, tanto da guadagnarsi un posto ai Live Show. Ritroveremo eroCaddeo giovedì 23, su Sky e NOW, per il primo appuntamento con le puntate in diretta di #XF2025. X Factor 2025 è tutti giovedì alle 21. 🔗 Leggi su Lapresse.it
Dai un’occhiata anche a questi contenuti
EroCaddeo conquista un posto a X Factor: il cantante di Sinnai, in squadra con Achille Lauro, giovedì prossimo ai live #Spettacoli - facebook.com Vai su Facebook
Le parole di Achille Lauro a chi vuole fare musica nella vita #XF2025 - X Vai su X
X Factor 2025: Achille Lauro promuove eroCaddeo che va ai Live grazie a “Per due che come noi” di Brunori Sas - eroCaddeo conquista un posto ai Live Show di X Factor 2025 nella squadra di Lauro, mentre anche gli altri giudici compongono i loro team ... Lo riporta amica.it
X Factor 2025, les jeux sont faits: tra i fischi per Achille Lauro, ecco le squadre dei 4 giudici - Alle Last Call di X Factor 2025 si sono formate le squadre dei 4 giudici. amica.it scrive
X Factor 2025: pioggia di critiche su Achille Lauro dopo la sua scelta scellerata - Ieri sera su Sky e Now tv, è andata in onda l’ultima puntata prima dei live di X Factor 2025 che inizieranno giovedì 23 ottobre. Come scrive ilvicolodellenews.it