X Factor 2025 | Achille Lauro promuove eroCaddeo che va ai Live grazie a Per due che come noi di Brunori Sas

X Factor 2025, eroCaddeo, nome d’arte di Damiano Caddeo, è un 27enne originario di Cagliari e ora a Torino: fa il commesso di giorno e il cantautore di notte. Arriva alle Last Call con una forte responsabilità: il suo giudice Achille Lauro è andato a guardare i suoi profili social e ha scoperto che «scrivi canzoni bellissime». Deve mantenere alto il livello, e lo fa: porta sul palco l’elegantissima Per due che come noi di Brunori Sas e la esegue perfettamente, tanto da guadagnarsi un posto ai Live Show. X Factor 2025: gli ascolti delle Last Call. Le Last Call hanno chiuso la fase di selezioni di X Factor 2025 e formato il cast ufficiale di questa edizione. 🔗 Leggi su Amica.it © Amica.it - X Factor 2025: Achille Lauro promuove eroCaddeo che va ai Live grazie a “Per due che come noi” di Brunori Sas

