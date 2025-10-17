WWE | WrestlePalooza flop su ESPN la reazione di Triple H divide i fan

WrestlePalooza doveva essere il grande debutto della WWE su ESPN, l’inizio di una nuova era. Invece, si è trasformato in un caos di problemi tecnici, recensioni negative e frustrazione tra i fan. Ora, un nuovo report getta luce sulla reazione della dirigenza WWE alle critiche e una frase di Triple H sta già facendo discutere. Secondo quanto riportato da Dave Meltzer nel Wrestling Observer Newsletter, dietro le quinte di TKO cresce la preoccupazione. Anche se molti ritengono che la WWE funzioni meglio senza Vince McMahon, c’è chi teme che la nuova leadership non comprenda davvero le basi dello storytelling nel wrestling o la sua storia. 🔗 Leggi su Zonawrestling.net © Zonawrestling.net - WWE: WrestlePalooza flop su ESPN, la reazione di Triple H divide i fan

Contenuti che potrebbero interessarti

WWE: ESPN promuove WWE Crown Jewel, voto migliore rispetto a WrestlePalooza - Andreas Hale, il recensore di ESPN che aveva attirato molte critiche per aver dato un voto “C” a WrestlePalooza, è tornato con la sua recensione di WWE Crown Jewel e questa volta ha deciso di dare al ... zonawrestling.net scrive

WWE Has Surprising Reaction to ESPN’s ‘C’ Grade for Wrestlepalooza 2025 — Report - WWE held its first premium live event on ESPN, WrestlePalooza, featuring big matches like Brock Lesnar vs. Lo riporta sports.yahoo.com

WWE Denies Outlandish Rumor Involving ESPN Reporter - A rumor that surfaced on social media involving WWE and an ESPN reporter has been denied by both parties. Scrive newsweek.com