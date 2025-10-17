WWE | Svolta verso l’intelligenza artificiale nella creatività per la scrittura degli show

La nuova nomina strategica di WWE nel settore dell’IA. Secondo Dave Meltzer nel Wrestling Observer Newsletter, la WWE ha recentemente assunto Cyrus Kowsari nel ruolo di Senior Director of Creative Strategy. L’incarico principale di Kowsari sarà quello di guidare l’azienda nella sua spinta verso la creazione di contenuti basati sull’intelligenza artificiale. Il background professionale di Kowsari include un’esperienza presso Buzz dal 2016 al 2022 e un incarico presso la promotion di MMA ONE Championship fino al mese scorso. Con questo nuovo ruolo, entra a far parte della divisione creativa della WWE, e la sua nomina ha già generato discussioni dietro le quinte. 🔗 Leggi su Zonawrestling.net

