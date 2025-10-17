WWE | John Cena risponde ai rumor sul possibile rinvio del suo ritiro
John Cena ha voluto mettere a tacere tutte le voci che circolavano su un possibile prolungamento del suo farewell tour oltre la data annunciata. La superstar della WWE ha confermato definitivamente che il suo match del 13 dicembre 2025 a Saturday Night’s Main Event sarà effettivamente l’ultimo della sua carriera. La dichiarazione arriva in risposta alle crescenti speculazioni dei fan e di alcune personalità del wrestling che suggerivano che Cena avrebbe dovuto estendere il suo tour d’addio almeno fino a WrestleMania 42, ritenendo che sarebbe stata un’uscita di scena più appropriata per una leggenda del suo calibro. 🔗 Leggi su Zonawrestling.net
