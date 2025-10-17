WWE | Importante spoiler su un ritorno che avverrà questa notte a SmackDown
Secondo quanto riportato da BodySlam+, nella puntata odierna di WWE SmackDown in programma a San Jose, California, Sami Zayn continuerà la sua tradizione di difese settimanali del WWE United States Championship attraverso open challenge. La novità è che l’ex campione NXT Ilja Dragunov sarebbe il candidato principale come possibile sfidante. I fan della WWE hanno visto Dragunov per l’ultima volta durante uno show dal vivo a Columbus, Georgia, nel settembre 2024, quando sfidò senza successo GUNTHER per il WWE World Heavyweight Championship. Dopo l’incontro, il wrestler venne visto zoppicare visibilmente mentre risaliva la rampa d’ingresso, a causa di quello che successivamente fu diagnosticato come una lesione del legamento crociato anteriore. 🔗 Leggi su Zonawrestling.net
Scopri altri approfondimenti
Spoiler: i tuoi clienti le selezioneranno tutte! L’importante è averle pronte in vetrina! Non farti trovare impreparato… scopri i prodotti nel link in bio! #vandemoorteleprofessional #vandemoortelebakeryitalia - facebook.com Vai su Facebook
WWE: Importante spoiler su un ritorno che avverrà questa notte a SmackDown - Secondo quanto riportato da BodySlam+, nella puntata odierna di WWE SmackDown in programma a San Jose, California, Sami Zayn continuerà la sua tradizione di difese settimanali del WWE United States Ch ... Si legge su zonawrestling.net
WWE: Importante Superstar tornerà a SmackDown *SPOILER* - Quando mancano poche ore all'inizio di SmackDown, sembra che una grande Superstar possa fare il suo ritorno proprio nel corso dello show blu ... Scrive spaziowrestling.it
Ultime notizie sul tanto atteso ritorno del sedicivolti campione WWE - Rey Mysterio si avvicina al ritorno in WWE, con conferme di idoneità medica dopo mesi di recupero da un infortunio. Si legge su worldwrestling.it