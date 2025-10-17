WWE | Importante spoiler su un ritorno che avverrà questa notte a SmackDown

Secondo quanto riportato da BodySlam+, nella puntata odierna di WWE SmackDown in programma a San Jose, California, Sami Zayn continuerà la sua tradizione di difese settimanali del WWE United States Championship attraverso open challenge. La novità è che l’ex campione NXT Ilja Dragunov sarebbe il candidato principale come possibile sfidante. I fan della WWE hanno visto Dragunov per l’ultima volta durante uno show dal vivo a Columbus, Georgia, nel settembre 2024, quando sfidò senza successo GUNTHER per il WWE World Heavyweight Championship. Dopo l’incontro, il wrestler venne visto zoppicare visibilmente mentre risaliva la rampa d’ingresso, a causa di quello che successivamente fu diagnosticato come una lesione del legamento crociato anteriore. 🔗 Leggi su Zonawrestling.net

