WWE | Il ritorno di Brock Lesnar ha deluso molte persone dietro le quinte

Il ritorno di Brock Lesnar in WWE a Summerslam, dopo oltre due anni di assenza a causa del suo coinvolgimento nella causa di Janel Grant contro Vince McMahon, ha lasciato molti dubbi tra i fan. I numeri e le visualizzazioni del suo ritorno sono stati sì altissimi, ma sono stati anche davvero molti i commenti di chi avrebbe preferito che la federazione prendesse le distanze dall’ex campione mondiale, almeno fino a che la causa che lo coinvolge non si fosse chiusa. E il suo ritorno sul ring è stato ancora più controverso, con uno squash match di pochi minuti contro John Cena che ha lasciato l’amaro in bocca ai fan. 🔗 Leggi su Zonawrestling.net © Zonawrestling.net - WWE: Il ritorno di Brock Lesnar ha deluso molte persone dietro le quinte

