WTA Osaka 2025 Fernandez e Cirstea in semifinale Ritiro per Naomi Osaka
Calato il sipario sui quarti di finale del torneo di Osaka (Giappone). Sul cemento nipponico, il pubblico ha dovuto prendere atto del ritiro della più attesa, Naomi Osaka. La giapponese, infatti, ha deciso di non scendere in campo contro la rumena Jaqueline Cristian (n.47 WTA). Un problema fisico per la n.16 del mondo e prosegue l’avventura per Cristian. Quest’ultima giocherà contro la ceca Tereza Valentova (n.78 del mondo), vittoriosa contro la serba Olga Danilovic (n.49 WTA) col punteggio di 6-4 2-6 6-3. Tanti gli errori della balcanica, al cospetto di un’avversaria molto più continua da questo punto di vista. 🔗 Leggi su Oasport.it
