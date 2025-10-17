Wta Ningbo Paolini in semifinale | quando a che ora dove vederla e contro chi

Non la vittoria di maggior prestigio della carriera, ma indubbiamente una delle più sofferte. Da vera guerriera, Jasmine Paolini ha rimontato un’ottima Belinda Bencic nei quarti di finale del Wta 500 di Ningbo imponendosi con il punteggio 5-7, 7-5, 6-3 dopo una maratona di quasi tre ore e mezza. Un’autentica battaglia che ha messo in evidenza le capacità dell’azzurra di non mollare mai, anche nei momenti di maggior difficoltà, sapendo soffrire e rialzarsi anche dal punto di vista fisico. Al prossimo turno affronterà la kazaka Elena Rybakina, in quello che si preannuncia uno spareggio per le Finals di Riyad di inizio novembre. 🔗 Leggi su Lettera43.it © Lettera43.it - Wta Ningbo, Paolini in semifinale: quando, a che ora, dove vederla e contro chi

