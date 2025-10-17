Wta Ningbo Paolini batte in rimonta la Bencic e vola in semifinale

Jasmine Paolini è approdata alle semifinali dell’"Aux-Ningbo Open", torneo Wta 500 dotato di un montepremi totale pari a 1.064.510 dollari che si sta disputando sui campi in cemento della metropoli nella provincia dello Zhejiang, in Cina. La 29enne di Bagni di Lucca, numero 8 del ranking e seconda favorita del seeding, reduce dalla semifinale di Wuhan e a caccia del pass per le Wta Finals di Riad,. 🔗 Leggi su Feedpress.me

