Wta Ningbo Paolini batte in rimonta la Bencic e vola in semifinale
Jasmine Paolini è approdata alle semifinali dell’"Aux-Ningbo Open", torneo Wta 500 dotato di un montepremi totale pari a 1.064.510 dollari che si sta disputando sui campi in cemento della metropoli nella provincia dello Zhejiang, in Cina. La 29enne di Bagni di Lucca, numero 8 del ranking e seconda favorita del seeding, reduce dalla semifinale di Wuhan e a caccia del pass per le Wta Finals di Riad,. 🔗 Leggi su Feedpress.me
Dai un’occhiata anche a questi contenuti
Vi aspetto live dalle ore 07:00 su @SuperTennisTv per il primo quarto di finale di giornata al Ningbo Open: Paolini Bencic #tennis | #telecronache - X Vai su X
Paolini parte bene a Ningbo: battuta Kudermetova. Chi affronta ai quarti - facebook.com Vai su Facebook
Jasmine Paolini batte Bencic ed è in semifinale a Ningbo - In una maratona da oltre tre ore Jasmine Paolini batte la svizzera Belinda Bencic e vola in semifinale a Ningbo. Secondo corriere.it
Wta Ningbo, Paolini batte in rimonta la Bencic e vola in semifinale - Ningbo Open" , torneo Wta 500 dotato di un montepremi totale pari a 1. Da gazzettadelsud.it
Wta Ningbo 2025, Jasmine Paolini vola in semifinale: Finals sempre più vicine - Jasmine Paolini vince contro la svizzera Belinda Bencic (n°13 del mondo ed ex n°4) e vola in semifinale al Wta Ningbo 2025, in Cina. Da lapresse.it