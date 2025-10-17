WTA Ningbo 2025 risultati 17 ottobre | l’altra semifinale è Alexandrova-Shnaider

Oasport.it | 17 ott 2025 | 🔊 Ascolta la notizia

L’attenzione a Ningbo, in Cina, è tutta catalizzata dalla semifinale tra Jasmine Paolini e la kazaka Elena Rybakina, che domani, in caso di successo, spedirebbe l’azzurra alle WTA Finals con un torneo d’anticipo, lasciando la kazaka e la russa Mirra Andreeva a contendersi l’ultimo posto utile. Le due infatti, si incontreranno nel penultimo atto: la tennista italiana, numero 2 del seeding, rimonta la svizzera Belinda Bencic, testa di serie numero 6, battuta con lo score di 5-7 7-5 6-3 dopo quasi tre ore e mezza di aspra battaglia, con l’elvetica che era andata a servire per il match sul 7-5 5-4, mentre la kazaka, numero 3 del tabellone, liquida in meno di un’ora la qualificata australiana Ajla Tomljanovi?, sconfitta per 6-2 6-0. 🔗 Leggi su Oasport.it

