WTA Ningbo 2025 risultati 17 ottobre | l’altra semifinale è Alexandrova-Shnaider

L’attenzione a Ningbo, in Cina, è tutta catalizzata dalla semifinale tra Jasmine Paolini e la kazaka Elena Rybakina, che domani, in caso di successo, spedirebbe l’azzurra alle WTA Finals con un torneo d’anticipo, lasciando la kazaka e la russa Mirra Andreeva a contendersi l’ultimo posto utile. Le due infatti, si incontreranno nel penultimo atto: la tennista italiana, numero 2 del seeding, rimonta la svizzera Belinda Bencic, testa di serie numero 6, battuta con lo score di 5-7 7-5 6-3 dopo quasi tre ore e mezza di aspra battaglia, con l’elvetica che era andata a servire per il match sul 7-5 5-4, mentre la kazaka, numero 3 del tabellone, liquida in meno di un’ora la qualificata australiana Ajla Tomljanovi?, sconfitta per 6-2 6-0. 🔗 Leggi su Oasport.it © Oasport.it - WTA Ningbo 2025, risultati 17 ottobre: l’altra semifinale è Alexandrova-Shnaider

Leggi anche questi approfondimenti

ATP 250 Bruxelles, Stoccolma, Almaty, WTA 500 Ningbo e WTA 250 Osaka: I risultati completi con il dettaglio del Day 4. In campo 7 azzurri tra singolare e doppio (LIVE) - X Vai su X

ATP 250 Brussels, Stoccolma, Almaty, WTA 500 Ningbo e WTA 250 Osaka: I risultati completi con il dettaglio del Day 1. Cocciaretto torna a brillare: qualificata al main draw di Osaka. In campo Nardi e Bellucci (LIVE) - facebook.com Vai su Facebook

Paolini in semifinale al Wta Ningbo: Bencic ko dopo 3 ore e mezza - Vittoria nel segno della resilienza per Jasmine Paolini che supera in rimonta Belinda Bencic dopo 3 ore e 22 minuti e accede in semifinale a Ningbo. Da sport.sky.it

Jasmine Paolini sfida Elena Rybakina in semifinale al Ningbo Open 2025: quando gioca, programma e orario della partita · Tennis WTA - Semifinale decisiva al Ningbo Open per Jasmine Paolini, che contro Elena Rybakina può conquistare il pass per le prossime WTA Finals. Lo riporta olympics.com

WTA Ningbo 2025, risultati 13 ottobre: Bencic e Starodubtseva vincono e si sfideranno agli ottavi - Si apre il tabellone principale del WTA 500 di Ningbo, in Cina: le prime quattro teste di serie, tra le quali l'azzurra Jasmine Paolini, numero 2, sono ... Lo riporta oasport.it