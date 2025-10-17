WTA Ningbo 2025 Paolini vola in semifinale dopo 3h22 | Alexandrova c’è in campo Rybakina?Tomljanovic attesa per Shnaider?Zhu

C’è un pezzo d’Italia nella volata di Ningbo. Jasmine Paolini ha piegato Belinda Bencic al termine di una partita che brucia nei polmoni: 5?7, 7?5, 6?3 in 3 ore e 22 minuti, dentro un quarto di finale che ha chiesto testa, gambe e una volontà feroce. Un risultato che la spinge tra le migliori quattro . 🔗 Leggi su Sbircialanotizia.it © Sbircialanotizia.it - WTA Ningbo 2025, Paolini vola in semifinale dopo 3h22: Alexandrova c’è, in campo Rybakina?Tomljanovic, attesa per Shnaider?Zhu

