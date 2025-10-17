Wta Ningbo 2025 Jasmine Paolini vola in semifinale | Finals sempre più vicine

Lapresse.it | 17 ott 2025 | 🔊 Ascolta la notizia

Jasmine Paolini vince contro la svizzera Belinda Bencic (n°13 del mondo ed ex n°4) e vola in semifinale al Wta Ningbo 2025, in Cina. L’azzurra, n°6 del ranking, ha conquistato il match in rimonta, dopo una lunga battaglia durata quasi tre ore e mezza, con il punteggio di 5-7 7-5 6-3. La 29enne toscana in semifinale incontrerà la vincente della partita tra la kazaka Elena Rybakina e l’australiana Ajla Tomljanovi?. Questo successo garantisce a Paolini il settimo posto nella race Wta, scavalcando la statunitense Mirra Andreeva e aumentando così le possibilità della campionessa azzurra di accedere alle Finals a Riad, in Arabia Saudita. 🔗 Leggi su Lapresse.it

wta ningbo 2025 jasmine paolini vola in semifinale finals sempre pi249 vicine

© Lapresse.it - Wta Ningbo 2025, Jasmine Paolini vola in semifinale: Finals sempre più vicine

News recenti che potrebbero piacerti

wta ningbo 2025 jasminePaolini in semifinale al Wta Ningbo: Bencic ko dopo 3 ore e mezza - Vittoria nel segno della resilienza per Jasmine Paolini che supera in rimonta Belinda Bencic dopo 3 ore e 22 minuti e accede in semifinale a Ningbo. Riporta sport.sky.it

wta ningbo 2025 jasmineJasmine Paolini piega Bencic dopo una dura maratona e si qualifica per la semifinale a Ningbo! - Jasmine Paolini continua nel proprio percorso nel WTA500 di Ningbo. Si legge su oasport.it

wta ningbo 2025 jasmineWta Ningbo, Paolini batte in rimonta la Bencic e vola in semifinale - Ningbo Open" , torneo Wta 500 dotato di un montepremi totale pari a 1. Da gazzettadelsud.it

Cerca Video su questo argomento: Wta Ningbo 2025 Jasmine