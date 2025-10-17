Wta Ningbo 2025 Jasmine Paolini vola in semifinale | Finals sempre più vicine

Jasmine Paolini vince contro la svizzera Belinda Bencic (n°13 del mondo ed ex n°4) e vola in semifinale al Wta Ningbo 2025, in Cina. L’azzurra, n°6 del ranking, ha conquistato il match in rimonta, dopo una lunga battaglia durata quasi tre ore e mezza, con il punteggio di 5-7 7-5 6-3. La 29enne toscana in semifinale incontrerà la vincente della partita tra la kazaka Elena Rybakina e l’australiana Ajla Tomljanovi?. Questo successo garantisce a Paolini il settimo posto nella race Wta, scavalcando la statunitense Mirra Andreeva e aumentando così le possibilità della campionessa azzurra di accedere alle Finals a Riad, in Arabia Saudita. 🔗 Leggi su Lapresse.it © Lapresse.it - Wta Ningbo 2025, Jasmine Paolini vola in semifinale: Finals sempre più vicine

