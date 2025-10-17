WTA 500 di Ningbo Jasmine Paolini super con Bencin | vince e conquista la semifinale

Ningbo, 17 ottobre 2025 – Jasmine Paolini vola in semifinale nel torneo Wta 500 di Ningbo in Cina. L’azzurra, numero 8 del ranking e seconda favorita del seeding, a caccia del pass per le Wta Finals di Riad, si è imposta in rimonta, nei quarti di finale, sull’elvetica Belinda Bencic, numero 14 Wta per 5-7, 7-5, 6-3. Per la svizzera problemi alla coscia destra nel corso del terzo set. Ora in semifinale la tennista italiana se la vedrà con la vincente del match fra Ajla Tomljanovic ed Elena Rybakina. (Fonte Adnkronos) Foto Italia TeamFacebook ilfaroonline.it è su GOOGLE NEWS. Per essere sempre aggiornato sulle nostre notizie, clicca su questo link e seleziona la stellina in alto a destra per seguire la fonte. 🔗 Leggi su Cdn.ilfaroonline.it

