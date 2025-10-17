WRC – Hyundai rinuncia a una nuova auto per il 2027

Cyril Abiteboul conferma che la casa coreana non svilupperà una nuova WRC sulla base dei futuri regolamenti: possibile futuro in Rally2 Il presidente di Hyundai Motorsport, Cyril Abiteboul, ha confermato che la casa coreana non realizzerà una nuova vettura per la generazione WRC27, cioè quella che entrerà in vigore con i regolamenti tecnici previsti per . 🔗 Leggi su Tuttorally.news

