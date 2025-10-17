Worldtours alla Bmta | Pompei diventi ambasciatrice della filiera campana dell’archeoturismo

Solo nei primi sei mesi dell’anno, oltre 35mila visitatori hanno scelto i servizi di Worldtours per visitare gli scavi archeologici di Pompei. Numeri da capogiro se rapportati alla singola realtà imprenditoriale, che confermano il sito vesuviano come una delle principali porte di accesso all’intera offerta campana. “Pompei – spiega Amedeo Conte, ceo di Worldtours – è la nostra più grande ambasciatrice: ma il vero salto di qualità si farà quando sapremo collegare il suo successo a un racconto più ampio, capace di includere anche le aree interne e i tanti siti meno conosciuti che costituiscono l’identità profonda del territorio”. 🔗 Leggi su Ildenaro.it