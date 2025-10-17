Worldtours alla BMTA di Paestum | Pompei diventa la chiave per riscrivere il turismo culturale in Campania

Con oltre 35mila visitatori nei primi sei mesi del 2025, l’azienda napoletana punta a un modello di turismo esperienziale e integrato. Un turismo capace di unire i grandi attrattori e le aree interne della regione. Alla Borsa Mediterranea del Turismo Archeologico (BMTA) di Paestum, in programma dal 30 ottobre al 2 novembre, la Campania si presenta con una visione chiara: trasformare Pompei in ambasciatrice del turismo culturale sostenibile. A guidare questo percorso è Worldtours, società napoletana specializzata in mobilità turistica e visite guidate. Società che in soli sei mesi ha accompagnato oltre 35mila visitatori agli scavi archeologici vesuviani. 🔗 Leggi su Parlami.eu

