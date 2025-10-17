Worldtours alla BMTA di Paestum | Pompei diventa la chiave per riscrivere il turismo culturale in Campania
Con oltre 35mila visitatori nei primi sei mesi del 2025, l’azienda napoletana punta a un modello di turismo esperienziale e integrato. Un turismo capace di unire i grandi attrattori e le aree interne della regione. Alla Borsa Mediterranea del Turismo Archeologico (BMTA) di Paestum, in programma dal 30 ottobre al 2 novembre, la Campania si presenta con una visione chiara: trasformare Pompei in ambasciatrice del turismo culturale sostenibile. A guidare questo percorso è Worldtours, società napoletana specializzata in mobilità turistica e visite guidate. Società che in soli sei mesi ha accompagnato oltre 35mila visitatori agli scavi archeologici vesuviani. 🔗 Leggi su Parlami.eu
Argomenti simili trattati di recente
Turismo, Worldtours alla BMTA di Paestum snocciola numeri da record per Pompei: “Diventi ambasciatrice della filiera campana dell’archeoturismo” - - facebook.com Vai su Facebook
Turismo archeologico, Worldtours alla BMTA di Paestum: “Pompei diventi ambasciatrice della filiera campana” - Solo nei primi sei mesi dell’anno, oltre 35mila visitatori hanno scelto i servizi di Worldtours per visitare gli scavi archeologici di Pompei. Secondo pupia.tv
BMTA 2024: nuove proposte dal Parco Archeologico di Paestum e Velia tra valorizzazione storica e tecnologia immersiva - Durante la 26ª edizione della Borsa Mediterranea del Turismo Archeologico (BMTA), svoltasi a Paestum dal 31 ottobre al 3 novembre, due panel dedicati alle iniziative del Parco Archeologico di Paestum ... Come scrive ilmessaggero.it
La BMTA a Paestum in campo per candidatura Cucina italiana all'Unesco - La Borsa Mediterranea del Turismo Archeologico (BMTA), che torna per la XXVII edizione a Paestum dal 30 ottobre al 2 novembre, inaugura quest'anno la prima giornata con una conferenza a ... ansa.it scrive