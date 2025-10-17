World Series MlB 2025
E’ Ottobre. Come ogni anno, l’America si ferma per assistere ai Playoff di Baseball. E’ il loro vero sport nazionale. The Grand Game, come viene definito dagli addetti ai lavori. Si e’ entrati nel vivo della stagione e siamo arrivati alla soglia delle finali divisionali. Da una parte, a contendersi il titolo della ALCS, ci saranno i Toronto Blue Jays contro i Seattle Mariners. Per la NLCS sono giunte all’atto conclusivo I Los Angeles Dodgers e i Milwakee Brewers. Le sfide saranno giocate al meglio delle 7 partite. E chi vince andra’ a contendersi il titolo di Campione del Mondo. Al di là del tifo Al di la del tifo per una determinata franchigia, da questa stagione 2025 sono emerse alcune cose interessanti. 🔗 Leggi su Gbt-magazine.com
Altri contenuti sullo stesso argomento
Report Ledro Sky quest'anno finale Golden Trail World Series - facebook.com Vai su Facebook
ISU World Series (Coppa del Mondo) di SHORT-TRACK - (Montreal) - Inizia con uno splendido 2° posto sui 500 metri la stagione di Pietro Sighel! - X Vai su X
2025 MLB Playoffs: Full postseason schedule, how to watch ALCS and NLCS, updated World Series odds, rules - Your complete 2025 MLB Playoffs guide with full schedule, TV info, playoff format, bracket details, betting odds, and postseason rules in one place ... Secondo msn.com
When does the 2025 MLB World Series start? - The calendar for the 2025 MLB World Series is confirmed, with possible venues hinging on who takes the league pennants. Da en.as.com
Latest World Series 2025 Predictions from MLB Fans, Experts Amid Playoff Bracket - The Seattle Mariners became the latest team to cash their ticket to the League Championship Series Friday night, defeating the Detroit Tigers, 3- Come scrive bleacherreport.com