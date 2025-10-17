world series mlb 2025

E’ Ottobre. Come ogni anno, l’America si ferma per assistere ai Playoff di Baseball. E’ il loro vero sport nazionale. The Grand Game, come viene definito dagli addetti ai lavori. Si e’ entrati nel vivo della stagione e siamo arrivati alla soglia delle finali divisionali. Da una parte, a contendersi il titolo della ALCS, ci saranno i Toronto Blue Jays contro i Seattle Mariners. Per la NLCS sono giunte all’atto conclusivo I Los Angeles Dodgers e i Milwakee Brewers. Le sfide saranno giocate al meglio delle 7 partite. E chi vince andra’ a contendersi il titolo di Campione del Mondo. Al di là del tifo Al di la del tifo per una determinata franchigia, da questa stagione 2025 sono emerse alcune cose interessanti. 🔗 Leggi su Gbt-magazine.com

