World Press Photo 144 scatti per raccontare l' attualità | inaugurata la mostra nel palazzo della Città metropolitana

Baritoday.it | 17 ott 2025 | 🔊 Ascolta la notizia

La mostra World Press Photo apre le porte a Bari per il dodicesimo anno, in una location rinnovata: la Sala del Colonnato del Palazzo della Città Metropolitana di Bari. Fino a lunedì 8 dicembre 2025 sarà possibile visitare una delle più importanti esposizioni dedicate al foto giornalismo. 🔗 Leggi su Baritoday.it

