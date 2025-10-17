Women’s Europa Cup Inter svelata l’avversaria della squadra di Piovani agli ottavi di finale

Inter News 24 . Il tabellone completo del torneo. Non è stata benevola l’urna per l’ Inter Women agli ottavi di finale della Women’s Europa Cup. Dopo un inizio difficile in Champions League e le vittorie contro Hibernian e Vllaznia nei turni di qualificazione, le nerazzurre, che non erano teste di serie, hanno pescato una delle avversarie più temibili, l’Häcken svedese. La squadra, che ha centrato i quarti di finale della Champions League femminile 202324, è testa di serie numero due nel seeding, alle spalle solo dell’ Ajax. 🔗 Leggi su Internews24.com

