Women’s Europa Cup ecco l’avversaria dell’Inter agli ottavi

Women’s Europa Cup. L’avventura europea dell’ Inter Women entra nel vivo. Dopo aver superato senza troppe difficoltà Hibernian e Vllaznia, le nerazzurre si preparano ad affrontare una nuova sfida internazionale: agli ottavi di finale della UEFA Women’s Europa Cup le ragazze di Gianpiero Piovani se la vedranno con le svedesi del BK Häcken FF, una delle squadre più temibili del panorama scandinavo. Women’s Europa Cup: andata in Svezia, ritorno a Interello. Il calendario prevede l’andata in trasferta tra l’11 e il 12 novembre, con le nerazzurre attese in casa del BK Häcken, formazione nota per il suo gioco fisico e organizzato. 🔗 Leggi su Ilnerazzurro.it

