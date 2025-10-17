Wolfsburg-Stoccarda sabato 18 ottobre 2025 ore 15 | 30 | formazioni quote pronostici
Viene da 3 KO consecutivi il Wolfsburg di Simonis che quest’oggi affronta in casa uno Stoccarda che sta ritrovando la forma dei giorni migliori. I woelfe hanno trovato un calendario non ideale prima della sosta, ma una sola vittoria sinora è anche sinonimo di una squadra mentalmente fragile che subisce gol alla prima occasione e che fatica a segnare. Gli svevi al contrario con 12 . InfoBetting: Scommesse Sportive e Pronostici. 🔗 Leggi su Infobetting.com
Scopri altri approfondimenti
gare vinte e 1 pari, sconfitto solo da Lipsia e Stoccarda, le migliori che ha incontrato sino ad ora Nei bassifondi BMG (unica a zero vittorie) e Wolfsburg con il deludente Mainz e il fanalino di coda #Heidenheim A metà classifica Amburgo e StPauli - X Vai su X
Pronostico Wolfsburg-Stoccarda 18 ottobre 2025: 7ª Giornata di Bundesliga - Stoccarda, partita cruciale della settima giornata di Bundesliga in programma sabato 18 ottobre 2025 alle 15:30: scopri le migliori opzioni di scommesse per u ... Lo riporta bottadiculo.it