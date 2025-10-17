Viene da 3 KO consecutivi il Wolfsburg di Simonis che quest’oggi affronta in casa uno Stoccarda che sta ritrovando la forma dei giorni migliori. I woelfe hanno trovato un calendario non ideale prima della sosta, ma una sola vittoria sinora è anche sinonimo di una squadra mentalmente fragile che subisce gol alla prima occasione e che fatica a segnare. Gli svevi al contrario con 12 . InfoBetting: Scommesse Sportive e Pronostici. 🔗 Leggi su Infobetting.com

© Infobetting.com - Wolfsburg-Stoccarda (sabato 18 ottobre 2025 ore 15:30): formazioni, quote, pronostici