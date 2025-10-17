Wizz Air Rome Half Marathon 2025 | sarà una festa del running nella Capitale

Gazzetta.it | 17 ott 2025 | 🔊 Ascolta la notizia

Domenica 19 tanti campioni al via al Circo Massimo, ma ci sarà spazio per tutti grazie ai tanti eventi del sabato: la Longevity Run, la Dog Run e la Baby Run. Maglia ufficiale disegnata da Adidas, Technical Partner dell’evento. 🔗 Leggi su Gazzetta.it

wizz air rome half marathon 2025 sar224 una festa del running nella capitale

© Gazzetta.it - Wizz Air Rome Half Marathon 2025: sarà una festa del running nella Capitale

Approfondisci con queste news

wizz air rome halfRoma in pista per la Wizz Air Half Marathon - Il 19 ottobre la seconda edizione della mezza maratona della Capitale. romasette.it scrive

wizz air rome halfWizz Air Rome Half Marathon 2025: Roma si (ri)mette le scarpe da running - L’appuntamento è per domenica 19 ottobre, ma siamo già entrati nel vivo con l’apertura del Villaggio ufficiale, ospitato negli spazi di Eataly Roma Ostiense, in piazzale 12 Ottobre 1492 ... Da iodonna.it

wizz air rome halfHUAWEI sponsor della Wizz Air Half Marathon con Mo Farah. Scopri come partecipare e vincere coupon sconto per HUAWEI Watch Gt6 - Le maratone autunnali portano con sé un rituale che va oltre la gara: mesi di preparazione, disciplina e ascolto del proprio corpo. Riporta techzilla.it

Cerca Video su questo argomento: Wizz Air Rome Half