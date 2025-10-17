Wine Lab Torino | il giro d’italia enoico firmato Partesa arriva a Villa Sassi
Torna in Piemonte Partesa, azienda leader in Italia nei servizi di vendita, distribuzione, consulenza e formazione per il canale Ho.Re.Ca., che sta proseguendo il giro del Paese con i suoi Wine Lab, gli incontri itineranti tra gli operatori del fuoricasa e i produttori partner, selezionati ad. 🔗 Leggi su Torinotoday.it
Argomenti simili trattati di recente
Torino Wine Week. Empire Of The Sun · Walking On A Dream. Alla Vendemmia Reale 2025 di Torino hanno partecipato cantine provenienti da tutta Italia! Tra queste abbiamo avuto l’occasione di ospitare una selezione di cantine del @consorziolugana, come - facebook.com Vai su Facebook
WINE LAB TORINO: IL GIRO D’ITALIA ENOICO FIRMATO PARTESA FA TAPPA IN PIEMONTE - Torna in Piemonte Partesa, azienda leader in Italia nei servizi di vendita, distribuzione, consulenza e formazione per il canale Ho. Scrive jamesmagazine.it
Wine Lab Torino: il giro d’italia enoico firmato Partesa arriva a Villa Sassi - Torna in Piemonte Partesa, azienda leader in Italia nei servizi di vendita, distribuzione, consulenza e formazione per il canale Ho. Lo riporta torinotoday.it