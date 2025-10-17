Windows 11 trasformerà ogni computer in un AI pc
Tutte le novità di Copilot in ambito di intelligenza artificiale per un'interazione a tutto tondo e naturale. 🔗 Leggi su Wired.it
Altre letture consigliate
Il 14 ottobre 2025 Windows 10 non sarà più supportato. Per le aziende, significa affrontare nuove sfide in termini di sicurezza, compliance e produttività. Partecipa al nostro webinar in collaborazione con Samsung Italia e scopri come il Galaxy Book5 può diven - facebook.com Vai su Facebook
Inizia la nuova era di Windows 11 con Copilot al centro: sarà la volta buona per l'AI su PC? - Copilot diventa il cuore del sistema con nuove funzioni vocali, visive e agenti intelligenti. smartworld.it scrive
Davvero con il nuovo Copilot ogni PC Windows 11 diventa un AI PC? - Come attivare il nuovo Copilot per Windows 11, assistente AI distribuito via Microsoft Store che trasforma ogni PC in un AI PC. Scrive msn.com
Windows 11: aumentano le vendite di PC? - Il mercato globale dei computer mostra nel terzo trimestre 2025 segnali di forte dinamismo. Si legge su tecnoandroid.it