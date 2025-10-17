wim 110 buyer da 20 paesi a firenze per event industry

Firenze, 17 ottobre 2025 - Dal 19 al 21 novembre Firenze ospita - con 350 professionisti, di cui 110 buyer nazionali e internazionali provenienti da 20 Paesi - la settima edizione di 'We inspire memories', l'iniziativa sulla private event industry: il marketplace è nato per connettere locations, hotels, organizzatori e società di servizi, promuove aggiornamento, ricerca e networking, rappresentando un'Italia di eccellenze impegnata a creare esperienze uniche per clienti da tutto il mondo. In Toscana, si legge in una nota, si stima che l'indotto degli eventi privati abbia superato i 3,5 miliardi di euro nel 2024. 🔗 Leggi su Lanazione.it

