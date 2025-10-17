Willy Monteiro Duarte | la ricostruzione dell' omicidio e dei processi ai fratelli Bianchi

Era la notte tra il 5 e il 6 settembre 2020. A Colleferro, in largo Santa Caterina, è avvenuto uno dei delitti che più hanno colpito l'opinione pubblica italiana. A perdere la vita, in un pestaggio violentissimo, il 21 enne Willy Monteiro Duarte. 🔗 Leggi su Vanityfair.it © Vanityfair.it - Willy Monteiro Duarte: la ricostruzione dell'omicidio e dei processi ai fratelli Bianchi

Lunedì 17 novembre porta i tuoi studenti o proponi ai tuoi insegnanti la proiezione speciale per le scuole di 40 Secondi nei The Space Cinema. Il film racconta la storia di Willy Monteiro Duarte e di come tutto è cambiato in meno di un minuto. Scopri maggiori i - facebook.com Vai su Facebook

Willy Monteiro Duarte ucciso 5 anni fa, Mattarella: «Era un italiano esemplare, ucciso da una violenza cieca e brutale» - È il 6 settembre 2020 quando Willy Monteiro, un giovane 21enne italiano di origine capoverdiana, viene ucciso a calci e pugni da un gruppo di ragazzi di cui facevano parte anche Gabriele e Marco ... Scrive leggo.it

Willy Monteiro Duarte ucciso 5 anni fa, Mattarella: «Era un italiano esemplare, ucciso da una violenza cieca e brutale» - Il presidente della Repubblica, Sergio Mattarella, è giunto a Colleferro per prendere parte alla cerimonia in ricordo di Willy Monteiro Duarte, ragazzo di 21 anni ucciso di botte cinque anni fa per ... Secondo leggo.it

Willy Monteiro Duarte, l'omaggio di Mattarella in attesa di 40 secondi, il film a lui dedicato - Nella notte tra il 5 e il 6 settembre 2020, il ventunenne Willy Monteiro Duarte veniva ucciso in seguito ad un pestaggio brutale a Colleferro. Si legge su movieplayer.it