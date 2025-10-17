William e Kate pronti ad allontanare il principe Andrea coinvolto nello scandalo Epstein | a breve uscirà il libro di una vittima

Il principe William e Kate Middleton sono preoccupati per la pubblicazione del libro intitolato “Nobody’s Girl”, ossia “La ragazza di nessuno”. Si tratta della biografia postuma di Virginia Giuffre, vittima di Jeffrey Epstein. In particolare, l’editore ha promesso “nuovi dettagli intimi, inquietanti e strazianti” sul periodo trascorso dall’allora minorenne con il finanziere pedofilo e la sua compagna Ghislaine Maxwell, ma anche con il principe Andrea. Alcune fonti hanno riferito a Closer che i futuri sovrani sono uniti nel loro piano per cacciare definitivamente il principe Andrea e la sua ex moglie Sarah Ferguson. 🔗 Leggi su Secoloditalia.it © Secoloditalia.it - William e Kate pronti ad allontanare il principe Andrea coinvolto nello scandalo Epstein: a breve uscirà il libro di una vittima

