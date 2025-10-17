Will Smith risponde a Jannik Sinner | Film su di lui? Ci sto!!! Così l’attore si immagina nei panni del tennista – La foto

Will Smith è pronto a tutto per esaudire il sogno di Jannik Sinner. Anche a farsi crescere i capelli fin sulla fronte e tingerseli color carota. È la risposta ironica – ma chissà fino a che punto – della celebre star di Hollywood all’intervista in cui il tennista italiano lo aveva indicato come il preferito per interpretare il protagonista in una eventuale futura biopic sull’altoatesino. Una sfida, o un desiderio, che il veterano del grande schermo ha accolto con enorme entusiasmo. L’intervista di Sinner. Le parole del numero 2 Atp avevano spiazzato tutti, tanto da diventare virali in una questione di pochissime ore. 🔗 Leggi su Open.online