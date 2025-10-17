Will Smith interpreta Jannik Sinner in un film? Ci sono e il fotomontaggio diventa virale

Alla vigilia del Six Kings Slam era stato chiesto a Jannik Sinner se ci fosse una stella di Hollywood che avrebbe voluto come attore principale in un film su di lui. Il numero 2 del mondo aveva risposto facendo il nome di Will Smith: “ Sarebbe diverso, ma bello “. Il video contenente la nomina del fuoriclasse altoatesino, pubblicato da Turki Alalshikh (l’organizzatore del ricchissimo torneo di esibizione a Riad), ha fatto il giro del mondo attraverso i social ed è diventato immediatamente virale. In mattinata è arrivata la replica di Will Smith, che ha pubblicato un post su Instagram candidandosi al ruolo. 🔗 Leggi su Oasport.it © Oasport.it - Will Smith interpreta Jannik Sinner in un film? “Ci sono” e il fotomontaggio diventa virale

