Will Smith ha accettato entusiasta la proposta inaspettata di Jannik Sinner | Io ci sto

Fanpage.it | 17 ott 2025 | 🔊 Ascolta la notizia

Will Smith non ha perso tempo per rispondere a Jannik Sinner che lo aveva tirato in ballo in prospettiva di un eventuale film su di lui. 🔗 Leggi su Fanpage.it

Immagine generica

Altri contenuti sullo stesso argomento

Will Smith e il video delle folle, è fatto con l'AI o no? - l video del tour europeo di Will Smith con folle oceaniche di fan sembra creato con l'AI scatenando polemiche sui social. punto-informatico.it scrive

Will Smith rientra definitivamente a Hollywood grazie alla Paramount: in cantiere quattro film - Will Smith si sta riprendendo lentamente dalla debacle della diretta degli Oscar 2022. Da comingsoon.it

Cerca Video su questo argomento: Will Smith Ha Accettato