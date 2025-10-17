West Nile nuova vittima in Veneto Morto un uomo che non era stato all’estero

La West Nile preoccupa, soprattutto dopo la seconda vittima registrata in Veneto. Si tratta di un uomo di 73 anni, morto in seguito a complicanze legate alla cosiddetta “febbre del Nilo”. Aveva 73 ed era residente a Lonigo, in provincia di Vicenza. È la seconda persona in Veneto a perdere la vita a causa dell’ infezione trasmessa dalle zanzare, ma solo nel mese di ottobre si contano ufficialmente 582 casi confermati, con 39 decessi da inizio anno. Nuova vittima di West Nile in Veneto. Nel caso del 73enne si tratta di un’infezione di tipo autoctono, ossia non legato a persona che si sono recate all’estero, in Paesi considerati “a rischio”. 🔗 Leggi su Dilei.it © Dilei.it - West Nile, nuova vittima in Veneto. Morto un uomo che non era stato all’estero

